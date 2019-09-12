Турция и США провели четвертое воздушное патрулирование в Сирии

ВС Турции и США завершили четвертое совместное воздушное патрулирование районов Сирии к востоку от реки Евфрат.

Патрулирование проведено в рамках шагов по созданию зоны безопасности в Сирии, сообщает Агентство Анадолу.

С турецкой и американской стороны в патрулировании было задействовано по два вертолета. Патрулирование сирийско-турецкой границы длилось около часа.

Ранее ВС Турции и США провели три воздушных и одно наземное патрулирование сирийской территории.

Ранее Минобороны Турции сообщало, что договоренность по северу Сирии была достигнута по итогам переговоров с делегацией США, прошедших пятого-седьмого августа текущего года.

12 августа в районе Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа был создан Центр совместных операций Турции США по Сирии.