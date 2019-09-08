Турция и США патрулируют зону безопасности в Сирии с помощью беспилотников

Военные Турции и США проводят наземное патрулирование зоны безопасности на северо-востоке Сирии с использованием беспилотников и конвоя из шести единиц бронетехники, заявило министерство обороны Турции, передает РИА Новости.

«В рамках мероприятий по созданию зоны безопасности на севере Сирии к востоку от Евфрата, военные Турции и США начали первое совместное наземное патрулирование с использованием транспортных средств и беспилотников к югу от Акчакале на сирийской стороне», — сообщило минобороны Турции.