Турция и США обсудят ситуацию вокруг покупки С-400 в Анкаре 22 ноября

Американская делегация встретится в пятницу в Анкаре с турецкой стороной для обсуждения проблемы с приобретенными Турцией российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, заявил РИА Новости представитель турецкого МИД в четверг.

«Встреча состоится в эту пятницу», — завил представитель МИД Турции в ответ на вопрос о времени встречи в Анкаре.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки.