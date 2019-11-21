Турция и США обсудят ситуацию вокруг покупки С-400 в Анкаре 22 ноября

Американская делегация встретится в пятницу в Анкаре с турецкой стороной для обсуждения проблемы с приобретенными Турцией российскими зенитно-ракетными комплексами С-400, заявил РИА Новости представитель турецкого МИД в четверг.
«Встреча состоится в эту пятницу», — завил представитель МИД Турции в ответ на вопрос о времени встречи в Анкаре.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). Анкара отказалась идти на уступки.
| 2019-11-21T20:38:57+00:00 22 ноября 2019, 02:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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