Турция и США обсудили вопрос создания зоны безопасности в Сирии

Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провел в пятницу переговоры с вновь назначенным на должность председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли. Об этом говорится в заявлении военного ведомства.

«Глава Генштаба генерал Яшар Гюлер провел телефонные переговоры с новым главой Генштаба США Марком Мили и пожелал ему успехов в новой должности. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по теме создания планируемой зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии», — отмечается в коммюнике.

Ранее в пятницу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын также провел переговоры с новым помощником президента США по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. Они также обсудили вопросы создания зоны безопасности в Сирии.

Во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей к настоящему моменту «не удалось достигнуть желаемого результата», а времени ждать не осталось. Акар в тот же день сообщил, что вооруженные силы страны готовы к проведению соответствующей операции в Сирии.(ТАСС)