Турция и США обсудили в Брюсселе ситуацию в Сирии

В Брюсселе в пятницу состоялись переговоры Министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и главы Пентагона Марка Эспера, сообщает Агентство Анадолу.

В оборонном ведомстве Турции сообщили, что встреча глав оборонных ведомств состоялась в рамках второго дня заседания министров обороны стран НАТО.

Акар и Эспер обсудили вопросы обороны и безопасности, в том числе операцию «Источник мира» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.

Принято решение о продолжении диалога между Турцией и США в оборонном сфере.

| 2019-10-25T14:30:32+00:00 25 октября 2019, 15:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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