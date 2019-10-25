Турция и США обсудили в Брюсселе ситуацию в Сирии

В Брюсселе в пятницу состоялись переговоры Министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и главы Пентагона Марка Эспера, сообщает Агентство Анадолу.

В оборонном ведомстве Турции сообщили, что встреча глав оборонных ведомств состоялась в рамках второго дня заседания министров обороны стран НАТО.

Акар и Эспер обсудили вопросы обороны и безопасности, в том числе операцию «Источник мира» в сирийских районах к востоку от реки Евфрат.

Принято решение о продолжении диалога между Турцией и США в оборонном сфере.