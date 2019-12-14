Турция и Россия ведут переговоры о новых поставках С-400

Российские и турецкие представители ведут переговоры о новых поставках зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщает Bloomberg.

Глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир рассказал, что странами также обсуждается возможность совместного производства элементов для комплекса и передачи технологий.

«Подписание соглашения (о новых поставках ЗРК С-400.— примечание «Газеты.Ru») уже не за горами», — добавил он.

Кроме того, Демир отметил, что Турция не обеспокоена введением санкций США из-за новых поставок российских систем.

| 2019-12-14T11:00:02+00:00 14 декабря 2019, 11:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss