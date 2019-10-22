Турция и Россия приняли судьбоносные решения по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара договорились о ряде соглашений по ситуации на сирийско-турецкой границе, сообщает РИА Новости.

Эти договоренности российский лидер назвал «очень важными, если не судьбоносными».

«Решения позволят разрешить достаточно острую ситуацию, которая сложилась сегодня на сирийско-турецкой границе», — сказал Путин.

Сам меморандум на двух языках озвучили министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу.

Так, Москва и Анкара договорились, что в зону, находящуюся за пределами турецкой операции, со среды входит российская военная полиция и сирийские военнослужащие. Они будут содействовать выводу подразделений курдских освободительных сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года.

Также президенты подтвердили приверженность единству и территориальной целостности Сирии, обеспечению национальной безопасности Турции, и высказались в поддержку Аданского соглашения.

Москва и Анкара обозначили твердую приверженность Астанинскому формату и договорились о создании совместного механизма для наблюдения за исполнением меморандума по Сирии.

Президент Турции Тайип Эрдоган, говоря о турецкой операции «Источник мира» на севере Сирии, заявил, что Анкаре не нужны чьи-то территории.

«Сохранение сирийской территориальной целостности и политической целостности — это в нашем направлении, то, что мы делаем. Мы не позаримся на чужие территории, мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении», — сказал Эрдоган после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Начиная с завтрашнего дня, будем осуществлять наш проект. В течение 150 часов все террористы YPG (сил самообороны курдов) и тяжелые вооружения будут отодвинуты на 30 километров вглубь и ликвидированы. Совместные наши патрули на протяжении 10-километровой глубины будут осуществляться. Все террористы YPG будут выведены с этой территории. Оба государства будут принимать все необходимые меры, чтобы террористы не проникали, и будут работать в плотной координации», — сказал Эрдоган.