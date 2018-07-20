Турция и Нидерланды возобновили дипломатические отношения

Турция и Нидерланды приняли решение восстановить дипломатические отношения, говорится в совместном голландско-турецком заявлении.

«Министр иностранных дел Нидерландов направил главе турецкого МИД послание, в связи с чем министр иностранных дел Турции позвонил голландскому коллеге. В ходе телефонного разговора министры договорились нормализовать дипломатические отношения Нидерландов и Турции», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Нидерландов, сообщают РИА Новости.

Министры договорились в ближайшее время направить послов в страны.

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| 2018-07-20T16:35:14+00:00 20 июля 2018, 17:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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