Турция и Иран провели совместную операцию против Рабочей партии Курдистана

Анкара и Тегеран провели совместную операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу. «Турция и Иран провели сегодня в 8.00 совместную операцию против террористов РПК», — сказал Сойлу в интервью телеканалу TRT.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибло около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.