Турция и Иран провели совместную операцию против Рабочей партии Курдистана

Анкара и Тегеран провели совместную операции против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
«Турция и Иран провели сегодня в 8.00 совместную операцию против террористов РПК», — сказал Сойлу в интервью телеканалу TRT.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибло около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. (РИА Новости)