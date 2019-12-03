Турция и Азербайджан собираются к взаимному признанию электронных подписей

Завершены все необходимые процессы подготовки ко взаимному признанию электронных подписей между Азербайджаном и Турцией, что ускорит операции между Азербайджаном и Турцией.

Об этом на проходящей в Баку выставке «Телекоммуникации, инновации и высокие технологии» (BAKUTEL 2019) сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахид Турхан, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

«Отношения в области связи между Турцией и Азербайджаном по-прежнему находятся на самом высоком уровне», — сообщил министр.

Отметим, что ранее Азербайджан и Турция обсуждали взаимное признание электронных подписей.

Взаимное признание системы электронных подписей между странами позволит подписывать и отправлять все таможенные документы в электронном виде. Это создаст возможность сократить очереди на контрольно-пропускных пунктах, исключить риск фальсификации документов и минимизировать контакты между гражданами и чиновниками.

| 2019-12-03T18:28:31+00:00 3 декабря 2019, 18:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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