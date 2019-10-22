Турция готова возобновить операцию в Сирии

Если по истечении 120 часов США не выполнят данных Анкаре обещаний в рамках договоренностей по приостановке операции «Источник мира», Турция возобновит операцию.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Анкаре перед отбытием в Сочи, сообщает Агентство Анадолу.

По словам Эрдогана, с 9 октября в рамках операции «Источник мира» нейтрализовано 775 террористов.

В ходе операции погибло 7 турецких военных, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции.

Президент Эрдоган дал высокую оценку взаимодействую с Россией по Сирии.

«Турция и Россия едины во мнении о необходимости борьбы со всеми видами терроризма», — сказал турецкий лидер.

| 2019-10-22T12:24:55+00:00 22 октября 2019, 13:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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