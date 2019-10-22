Турция готова возобновить операцию в Сирии

Если по истечении 120 часов США не выполнят данных Анкаре обещаний в рамках договоренностей по приостановке операции «Источник мира», Турция возобновит операцию.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге в Анкаре перед отбытием в Сочи, сообщает Агентство Анадолу.
По словам Эрдогана, с 9 октября в рамках операции «Источник мира» нейтрализовано 775 террористов.
В ходе операции погибло 7 турецких военных, 79 бойцов оппозиционной Сирийской национальной армии и 20 мирных жителей Турции.
Президент Эрдоган дал высокую оценку взаимодействую с Россией по Сирии.
«Турция и Россия едины во мнении о необходимости борьбы со всеми видами терроризма», — сказал турецкий лидер.