Турция готова уничтожить террористов в Мюнбиче

Несмотря на заверения США по вопросу вывода террористов PKK/PYD/YPG из сирийского района Мюнбич, боевики создают линию обороны в этом районе Сирии, так же как делали это ранее в Африне, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство «Анадолу».

По словам Акара, террористы должны знать, что вырытые ими окопы станут их могилами.

Министр подчеркнул, что Турция готова к уничтожению террористов в Мюнбиче.

Министр нацобороны также привлек внимание к ситуации в Ираке.

Акар отметил, что официальный Багдад и власти Курдской региональной администрации Ирака не предпринимают эффективных шагов по борьбе с террористами PKK.

Как результат, сохраняется террористическая угроза Турции с севера Ирака. Операции ВС Турции на территории Ирака продолжатся до полного искоренения террористов, подчеркнул Акар.

Глава оборонного ведомства Турции прокомментировал далее тему провокационной политики Афин и греческой общины Кипра.

«Греческая часть Кипра и Греция должны знать, что проекты, реализуемые в Эгейском и Средиземном морях без участия Турции и Турецкой Республики Северного Кипра, не будут иметь успеха», — сказал Хулуси Акар.

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