Турция готова провести новую операцию в Сирии при необходимости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник о готовности Анкары провести новую военную операцию в Сирии в случае необходимости, передает ТАСС.

«Если в Сирии не будет установлена зона безопасности, и в нашу сторону продолжат исходить разного рода угрозы, то мы очень решительно настроены в вопросе проведения операции к востоку от реки Евфрат», — подчеркнул глава МИД в эфире телеканала TGRT.

При этом Чавушоглу также выразил надежду на прогресс в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, который может быть достигнут на этой неделе на переговорах с американской делегацией, прибывшей в Турцию. Ее возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.