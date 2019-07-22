Турция готова провести новую операцию в Сирии при необходимости

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник о готовности Анкары провести новую военную операцию в Сирии в случае необходимости, передает ТАСС.

«Если в Сирии не будет установлена зона безопасности, и в нашу сторону продолжат исходить разного рода угрозы, то мы очень решительно настроены в вопросе проведения операции к востоку от реки Евфрат», — подчеркнул глава МИД в эфире телеканала TGRT.

При этом Чавушоглу также выразил надежду на прогресс в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии, который может быть достигнут на этой неделе на переговорах с американской делегацией, прибывшей в Турцию. Ее возглавляет спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

| 2019-07-22T13:12:45+00:00 22 июля 2019, 15:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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