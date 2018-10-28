Турция, Франция, Россия и ФРГ привержены суверенитету Сирии

Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии.

Об этом говорится в коммюнике четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле.

Четырехсторонняя встреча по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Реджеба Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера ФРГ Ангелы Меркель проходила в главном зале дворца «Вахдеттин» — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину, а сейчас используемой как один из рабочих офисов президента Турции.

«Лидеры Турции, Франции, РФ и ФРГ рассмотрели последние события, касающиеся конфликта в Сирии, и выразили общую озабоченность по поводу рисков и угроз, исходящих от конфликта для региональной, а также глобальной безопасности и стабильности.

Они подтвердили свою твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии», — говорится в документе.

Лидеры также подчеркнули свою твердую убежденность в том, что не может быть военного решения продолжающегося конфликта, который может быть урегулирован только путем переговоров в рамках политического процесса в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН, отмечается в коммюнике.

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