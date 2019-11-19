Турция депортирует в Азербайджан членов ИГИЛ

Согласно сообщению турецкой газеты “Hurriyet”, среди депортируемых из этой страны членов ИГИЛ, есть и 29 граждан Азербайджана.

В обнародованном властями Турции списке исламских боевиков также 99 граждан России, 17 — Германии, 21 — Таджикистана, 23 – Кыргызстана, 10 – Казахстана, а также граждане других стран.

Турция уже начала депортацию арестованных в ходе боевых действий в Сирии и Ираке членов ИГИЛ, в страны Европы, чьими гражданами они являются.

Ранее власти Азербайджана сообщали, что в Ираке и Сирии на стороне исламских радикалов воюют сотни граждан страны. Большая их часть погибла. Кроме того, там оставались жены и дети боевиков, Часть из которых была возвращена в Азербайджана. (Turan)