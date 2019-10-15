Турция дала гарантии ненападения на город Кобани, заявил Пенс

Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с курдским генералом Мазлумом Кобани Абди, командующим «Сирийских демократических сил» (SDF), получил от Турции гарантии ненападения на город Айн-эль-Араб (Кобани), сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса, передает РИА Новости.
Подробности пока не приводятся.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки «Исламское государство».
| 2019-10-15T09:37:10+00:00 15 октября 2019, 10:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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