Турция дала гарантии ненападения на город Кобани, заявил Пенс

Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с курдским генералом Мазлумом Кобани Абди, командующим «Сирийских демократических сил» (SDF), получил от Турции гарантии ненападения на город Айн-эль-Араб (Кобани), сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление вице-президента США Майка Пенса, передает РИА Новости.
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Эрдоган 9 октября объявил о начале операции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористической группировки «Исламское государство».