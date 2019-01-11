Турция активно ведет подготовку к операции в Сирии

Турция нацелена на освобождение от террористов сирийского района Мюнбич и районов Сирии к востоку от реки Евфрат, заявил министр нацобороны Хулуси Акар, сообщает агентство «Анадолу».

По словам министра, планирование операции завершено, подготовка к ней активно продолжается.

«ВС Турции в нужное для Анкары время начнут очищать от террористов районы Сирии к востоку от Евфрата, как делали это раньше в других сирийских регионах», подчеркнул глава оборонного ведомства.

Министр нацобороны подчеркнул, что единственной целью Турции в Сирии являются террористы. Каждый здравомыслящий человек понимает, что у Анкары нет проблем с этническими курдами, подчеркнул Акар.

«Турция полна решимости бороться с террористами как на своей территории, так и за рубежом», — подчеркнул министр.

Министр нацобороны Турции вместе с начальником Генштаба ВС Турции Яшаром Гюлером и командующим сухопутными войсками Умитом Дюндаром проинспектировали в пятницу подразделение войск на границе Сирии.

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