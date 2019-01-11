«Турции может не хватить на два фронта»

Турция должна что-то делать с джихадистами в Идлибе, таким мнением поделился с # сирийский эксперт Аббас Джума, комментируя последние события в Сирии.

«Ситуация в Идлибе — очень сложная. Прежде всего, трудно понять, чем это обернётся для Дамаска и союзников. Победы группировки Хайат Тахрир аш- Шам (ХТШ) не могут не беспокоить — ведь при обсуждении мировой террористической угрозы, Нусра всегда называлась экспертами через запятую после ИГ. В свете разгрома халифата, и якобы выходе на этом фоне США из Сирии, ХТШ становится очень серьёзной силой», — считает эксперт.

По его словам Турция должна приложить все усилия, чтобы их, а не саудовская креатура, одержала верх.

«Пока для Анкары все складывается не очень. И антикурдская операция пробуксовывает, и обязательства по Идлибу не выполняются (к вопросу о противостоянии ХТШ и протурецких боевиков). Сложно сказать, кто одержит верх (думается, что турки должны навести порядок на своей границе — это вообще-то «лицо» президента Эрдогана). Ещё сложнее сказать, чья победа выгоднее для Дамаска, Тегерана и Москвы.

С одной стороны, Турция — участник астанинского процесса, и можно наивно надеяться, что свои силы они удержат. В отличие от ХТШ — одиозных шайтанов, которые априори враги. Без всяких «но», — добавил он.

Он также добавил, что в Идлибе сейчас полный хаос.

«С начала января и до сих пор грызутся конкурирующие банды: ХТШ и «Нуреддин аз-Зенги» (первоначально грызня началась в Алеппо). ХТШ отвоёвывает территории. Также война между джихадистами идёт на северо-западе Хамы. Все это, на мой взгляд, говорит о том, что турки хотят взять под контроль Идлиб, зачистив конкурентов и неблагонадежных среди своих. То есть сейчас не все во власти Анкары. И это отражается и на антикурдской операции, и на договоренностях с Россией по Идлибу», — считает он.

Эксперт отметил, что по оценкам ряда специалистов, даже если Эрдогану удастся сломить этих боевиков, они будут жить.

«Возможно, туркам удастся переманить кого-то на свою сторону (даже катарские спецслужбы там сейчас на стороне Анкары работают). Но кардинально это мало что изменит, я думаю. Уйдут в подполье. Будут и дальше противостоять турецкому влиянию. То есть туркам предстоит большая работа по зачистке Идлиба.

Не факт, что Турции хватит на два фронта: Идлиб и курдов. Но насколько реально в Турции оценивают свои силы? Это вопрос. И ответ на него покажет — что и кому Анкара будет сдавать. Или ничего не сдаст, и будет держаться за все больные места на карте Сирии. В схватке с ХТШ Эрдоган должен что-то сделать, так как тут на кону его репутация. За Идлиб он как бы ответственный», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что на сегодня протурецкие силы сдают свои позиции.

«Около 1,5 тысяч боевиков из Фронта Национального Освобождения покинули свои территории. В принципе сейчас очень хороший повод получается раскатать Идлиб, но посмотрим, как будут развиваться события. Может с Россией рокируются», — резюмировал он.

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