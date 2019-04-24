Turkish Airlines свяжет Баку с Анкарой

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) открыла прямые рейсы между Анкарой и Баку.

По этому случаю в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку было организовано мероприятие, на котором присутствовали замглавы МИД Азербайджана Надир Гусейнов, посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал, представитель Турецкой Республики Северного Кипра Уфук Турганер, заместитель генерального директора THY Абдулкерим Чай, работники гражданской авиации Азербайджана, а также сотрудники турецких организаций и туристических компаний, сообщвет Агентство Анадолу.

Выступивший на мероприятии посол Озорал выразил удовлетворение по поводу открытия прямого авиасообщения между столицами Турции и Азербайджана. «Проживающие в Азербайджане граждане Турции давно ждали этого дня. Открытие рейса еще более укрепит связи между двумя столицами», — отметил он.

По словам гендиректора THY Абдулкерима Чая, новый рейс станет еще одним в развитие братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией.

Глава бакинского офиса Turkish Airlines Сейфулла Ильяс сообщил, что рейсы будут осуществляться три раза в неделю.