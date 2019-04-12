Туристы и местные жители смогут бесплатно посетить известные достопримечательности Азербайджана 

В связи с празднованием Международного дня памятников и исторических мест, 18 апреля туристы и местные жители смогут бесплатно посетить ряд культурно-исторических комплексов.

Как сообщили «Зеркало» в пресс-службе Государственного агентства по туризму Азербайджана, «день открытых дверей» состоится в историко – культурных и природных заповедниках «Янардаг», «Атешгях»,  государственном историко-архитектурном и этнографическом заповеднике «Хыналыг», историко-архитектурных заповедниках «Юхары Баш» в Шеки и «Киш», а также в государственных культурно-исторических заповедниках «Баскал» и «Лагич».

Все желающие смогут посетить вышеуказанные объекты с 10:00 до 19:00.

Международный день памятников и исторических мест отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

| 2019-04-12T14:22:51+00:00 12 апреля 2019, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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