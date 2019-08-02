Туристов призвали быть внимательнее при выборе туроператора

По словам руководителя Ассоциации туризма Азербайджана Нахида Багирова, в последнее время растет число жалоб в связи с некачественной и безответственной деятельностью некоторых компаний, передает в пятницу Trend.

«В настоящее время отсутствие механизмов управления в секторе создает серьезные проблемы для туристов, а также вредит имиджу сектора. Учитывая все это, советуем туристам быть внимательными при выборе компаний, сотрудничать с известными операторами, имеющими достаточную клиентскую базу», — сказал Багиров.

| 2019-08-02T14:44:33+00:00 2 августа 2019, 15:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss