Туристов призвали быть внимательнее при выборе туроператора

По словам руководителя Ассоциации туризма Азербайджана Нахида Багирова, в последнее время растет число жалоб в связи с некачественной и безответственной деятельностью некоторых компаний, передает в пятницу Trend.

«В настоящее время отсутствие механизмов управления в секторе создает серьезные проблемы для туристов, а также вредит имиджу сектора. Учитывая все это, советуем туристам быть внимательными при выборе компаний, сотрудничать с известными операторами, имеющими достаточную клиентскую базу», — сказал Багиров.