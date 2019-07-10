Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы 24 тысячи евро за отдых в Турции

Британка отдыхала в Турции и чем-то отравилась на отдыхе. Это, по ее словам, вызвало «фобию путешествий за рубеж». Она обратилась в суд с просьбой взыскать ущерб за все причиненные ей неудобства с турагента. Суд после долгих разбирательств встал на сторону клиента. Дело вызвало скандал на британском туррынке.