Туристические компании под контроль

Туризм в нашей стране интенсивно развивается, и соответственно растет количество тех, кто задействован в этом секторе. Но для того чтобы туристы получали качественные услуги, а туристические компании имели больше клиентов, необходимо создание механизма государственного надзора, удовлетворяющего интересы всех сторон.

Вопрос лицензирования туркомпаний – один из самых важных. Об этом заявил на форуме на тему «Сектор туристического бизнеса: текущее состояние и перспективы» руководитель аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов. Также он затронул вопрос развития и контроля работы гидов, подчеркнув, что в этом направлении в ближайшем будущем планируется процесс стандартизации. На данный момент обсуждается вопрос регулирования деятельности гидов, сообщает Trend.

Как рассказал «Зеркало» директор туристической компании Victory Tour Вюсал Гаджиев, лицензирование туркомпаний просто необходимо. Он напомнил, что оно было отменено в 2015 году, но в тот момент это было правильное решение и оно способствовало дополнительной стимуляции отечественной туристической отрасли.

«Данная мера оказалась своевременной и принесла определенную пользу туристическому сектору страны. Количество туркомпаний за эти годы заметно выросло. Сейчас на рынке их около 3 тысяч. Но возникает вопрос, насколько качественно они выполняют свою работу? В стране много не только туркомпаний, но и отдельных предпринимателей, которые предоставляют туристические услуги, и часто качество этих услуг оставляет желать лучшего. Это негативно влияет на весь азербайджанский туристический рынок. Данная ситуация отражается и на имидже страны, если речь об иностранных туристах, которые не получили качественную услугу, что неприемлемо»,- сказал он.

По словам В.Гаджиева, следует подумать о том, чтобы или вернуть лицензирование, или создать реестр туркомпаний, провести сертификацию, что позволит понять, чем они занимаются и регулировать данный рынок.

Председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров отметил #, что работа туристических компаний не обязательно должна регулироваться лицензированием. Это могут быть и какие-то другие механизмы. Но необходимо, чтобы соблюдались безопасность туристов и их интересы, а также интересы бизнесменов, задействованных в туристическом бизнесе. Нормальные туркомпании, как заявил эксперт, сами заинтересованы в этом.

По словам Н.Багирова то, что количество туркомпаний увеличилось с 300 до 3000 с одной стороны можно расценить как позитивную тенденцию, ведь это способствовало созданию новых рабочих мест. Однако он также отметил, что не все они работают добросовестно, что приводит к тому, что население перестает доверять туркомпаниям, и это негативно сказывается на работе тех, кто делает свое дело добросовестно. А ведь есть турагентства, которые способствуют увеличению количества туристов, приезжающих в нашу страну, и нельзя ущемлять их интересы, подчеркивает эксперт.

«Были случаи, когда люди платили за тур и не получали ни обещанный туристический продукт, ни свои деньги. Должна быть ответственность турфирм перед клиентами, а сейчас компания может просто закрыться и все. Для оформления этого бизнеса достаточно открыть VOEN. Процедура регистрации не должна быть сложной, но она должна подразумевать определенные обязанности. Думаю, что можно было бы проводить оформление через такую структуру, как ASAN xidmet, где желающие открыть такой бизнес, не столкнутся с бюрократическими проволочками»,-заявил он.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также считает, что туркомпании должны получать лицензии, и это связано в первую очередь с внешней экономической деятельностью. Он отметил низкое качество сервиса и недостаточный опыт в данной сфере многих из тех, кто занят в этом бизнесе. По его мнению, туркомпаниям надо выдавать звезды за заслуги, скажем, по итогам года. Это позволит потребителям сделать правильный выбор.

Что касается гидов, то, как считает В.Гаджиев, с ними ситуация в последнее время улучшилась. Интерес к этой сфере существенно возрос в связи с увеличением туристического потока. Но чувствуется нехватка гидов, владеющих китайским, немецким, итальянским, испанским, французским языками, говорит он. А вот гидов со знанием английского и русского на отечественном рынке достаточно.

Сейчас, как отмечает наш собеседник, много делается для того, чтобы в стране были профессиональные гиды. Проводятся сертификация и тренинги со стороны Бюро по туризму и Ассоциации туризма.

«На сегодняшний день услуги гидов предоставляются и со стороны тех, кто никакой сертификации не имеет, но в обозримом будущем это станет невозможным. Данный момент будет строго контролироваться»,- заявил он.

Н.Багиров, в свою очередь, отметил, что пока в стране нет какой-то нормативно-правовой базы, регулирующей их работу. Эксперт подчеркнул, что в правовом поле есть пустоты, которые необходимо заполнить.

Прокомментировал ситуацию с гидами и Н.Агаев: «Гидом может работать и историк, и искусствовед, и представители многих других профессий, прошедший соответствующие курсы. Чтобы работать в данной сфере, надо хорошо знать маршрут, историю местности, интересные факты и хотя бы один иностранный язык. Гиды должны быть к тому же психологами и уметь найти общий язык с каждым туристом. В качестве эталона, на который следует равняться, могу привести Фуада Ахундова».

P.S. (от редактора). Прочитал материал. Вроде все специалисты по туризму говорят правильные вещи. Забота об имидже страны, о туристах, их правах, о невысоком качестве сервиса. Вот только одно коробит – все они в один голос требуют контроля над другими – надо лицензировать, необходимо проверить уровень, уточнить то ли они говорят и прочее. Все хотят контролировать – т.е. прибрать к своим рукам – монополизировать. При этом забывают об одной простой вещи как конкуренция. При условиях рыночной экономики слабый проиграет в конкурентной борьбе, и уступит место более сильному и успешному. Это еще никто не отменял. Так что, господа контролеры, лучше работайте над собой, чтобы не оказаться в роли проигравших.