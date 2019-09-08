Турист заплатил за пиво более €60 тысяч в Британии

Турист из Австралии заплатил за пинту пива €61,2 тыс. в одном из отелей Манчестера в Британии. Как передает Газета.Ru, об этом он написал в твиттере.

Как отмечается, мужчина писал о пиве в своем блоге. Он захотел попробовать английское пиво и планировал отдать за него не более €5.

Однако, когда он попросил счет и расплатился, выяснилось, что это было самое дорогое пиво в его жизни. Оно стоило €61,2 тыс. и еще с него взяли комиссию в размере €1,5 тыс. Как оказалось, изначально официант перепутал, а мужчина не проверил счет перед оплатой.

Известно, что турист отреагировал на эту ситуацию с юмором. Кроме того, ему пообещали вернуть деньги.

«Между тем в моих финансах огромная дыра», — заключил турист.