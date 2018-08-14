Турист утонул в вырытой собственными руками яме

«На пляже Бартбатре у атлантического побережья Франции 21-летний турист вырыл яму во весь свой рост и утонул в ней, когда ее захлестнуло волной», — отмечает издание.

Инцидент произошел на острове Нуармутье, на одном из местных пляжей. По словам представителей прокуратуры, мужчина вырыл слишком глубокую яму, в которую мог поместиться во весь рост, передает korrespondent.net.

Молодого человека пытались спасти родственники. Однако их старания оказались безуспешны.