Турист утонул в вырытой собственными руками яме

Во Франции на курорте 21-летний турист вырыл яму в собственный рост и утонул в ней. Причиной стала прибывшая из-за волны вода. Выбраться из ловушки молодой человек так и не смог. Об этом пишет Ouest-France.

«На пляже Бартбатре у атлантического побережья Франции 21-летний турист вырыл яму во весь свой рост и утонул в ней, когда ее захлестнуло волной», — отмечает издание.

Инцидент произошел на острове Нуармутье, на одном из местных пляжей. По словам представителей прокуратуры, мужчина вырыл слишком глубокую яму, в которую мог поместиться во весь рост, передает korrespondent.net.

Молодого человека пытались спасти родственники. Однако их старания оказались безуспешны.

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| 2018-08-14T17:40:53+00:00 14 августа 2018, 18:20|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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