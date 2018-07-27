Турецкой певице грозит штраф за участие в «вызове Шигги»

Турецкой певице грозит штраф за участие в популярном флешмобе в социальных сетях, получившем название «вызов Шигги», в рамках которого люди выпрыгивают из движущихся автомобилей и начинают танцевать.

Хюля Авшар выложила видеоролик с танцем со своей учётной записи в социальных сетях. Надо сказать, что изначально флешмоб запустил американский комик Шигги, а затем его поддержали другие звёзды шоу-бизнеса.

Не ясно, был ли ещё один водитель за рулём её машины во время съемок возле дома Авшар в западно-турецком городе Айвалык, но певица будет оштрафована на 235 турецких лир за создание аварийной ситуации на дороге.

По имеющимся данным, она также должна будет пройти медицинский осмотр.

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