Турецкой экономике грозит крах

Курс лиры падает, цены на продукты — растут. Экономика Турции того и гляди рухнет, предупреждают эксперты. Несмотря на это, Эрдоган намерен добиться роста ВВП страны любой ценой.

2017 году турецкая экономика выросла на 7,4 процента, опередив по этому показателю Китай. В то же время в стране растет дефицит платежного баланса: с начала 2018 года лира почти на 20 процентов обесценилась по отношению к доллару и евро, а инфляция вышла на рекордный уровень, достигнув 15 процентов. В столь плачевном состоянии экономика Турции не находилась уже давно. В середине июля рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Анкары до так называемого «мусорного» уровня «BB», где Турция оказалась в компании таких стран, как Гватемала и Коста-Рика. Прогноз по рейтингу — негативный.

Между тем складывается впечатление, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган не обращает на оценки международных агентств ни малейшего внимания.Еще в ходе своей предвыборной кампании Эрдоган объявил, что намерен более серьезно контролировать валютную политику в стране. Инвесторы, прежде всего, опасаются, что президент лишит независимости Центральный банк страны. В середине июля Эрдоган издал указ, позволяющий ему самостоятельно назначать главу и замглавы турецкого ЦБ. Кроме того, срок их полномочий будет сокращен с пяти до четырех лет.

Экономисты традиционно считают повышение базовой процентной ставки основным методом стабилизации валюты, однако у Эрдогана есть другое мнение на этот счет. Согласно его собственной экономической теории, высокая базовая процентная ставка является причиной всех бед и ставит под угрозу рост ВВП страны, поэтому президент постоянно призывает ее не повышать. Ожидается, что Центробанк примет очередное решение по этому вопросу 24 июля. Каким оно будет, пока неизвестно.

Стремление Эрдогана единолично принимать все ключевые решения в стране подорвало доверие международных инвесторов к турецкой, экономике, грозит, крахАнкаре.

По словам турецкого экономиста Атиллы Ешилада, если в срочном порядке не будут предприняты необходимые меры турецкой экономике грозит крах. «В четвертом квартале 2018 года экономика сократится, уровень безработицы вырастет с 10 до 12 процентов, курс лиры упадет еще как минимум на десять процентов, а многие средние предприятия в таких секторах, как энергетика, розничная торговля и строительство — обанкротятся», — прогнозирует аналитик. Это будет иметь последствия и для Европы, ведь многие турецкие компании взяли кредиты в европейских банках. Об этом сообщает DW.

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