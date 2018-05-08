Турецкого режиссёра оштрафовали за умершую во время съёмок ворону

В Стамбуле на 37-ом фестивале кино в национальном конкурсе на лучший фильм победил режиссёр Вуслат Сарачоглу с фильмом «Долг» / Borç (2017). Но долго радоваться режиссёру не пришлось, так как вскоре после победы стало известно, что во время съёмок одна из ворон умерла.

О смерти птицы стало известно из обращения 11 сотрудников съёмочной группы с жалобой в Федерацию по защите прав животных (HAYTAP). В ней было указано, что к воронам относились пренебрежительно, из-за чего одна из них умерла во время съёмок.

По словам же Сарачоглу, произошедшее было несчастным случаем. Он заявил, что птица погибла не из-за плохих условий содержания, а потому что «её съела другая ворона», пишет газета Cumhuriyyet.

Однако в заявлении HAYTAP говорится, что на протяжении съёмок обеспечение безопасности животных игнорировалось. «Птица умерла от полученных травм. Подобное отношение к животным является не допустимым. Причастность режиссёра Сарачоглу к произошедшему подтвердилась», — уточняется в документе.

Согласно турецкому закону о защите прав животных, было принято решение взыскать с режиссёра административный штраф в размере 1 тыс. 833 турецких лир (примерно 500 долларов).

МК-Турция

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