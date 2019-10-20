Турецкий военный погиб на севере Сирии

При обстреле со стороны сил самообороны курдов в районе Телль-Абъяда на севере Сирии один турецкий военный погиб и еще один был ранен, сообщает «РИА новости» со ссылкой на минобороны Турции в воскресенье, 20 октября.

«В ходе разведывательно-наблюдательной миссии в Телль-Абьяде один наш товарищ по оружию был убит и еще один был ранен в результате огня, открытого террористами рабочей партии Курдистана (РПК / YPG. — Ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что турецкие военные открыли ответный огонь. Несмотря на соглашение с США о безопасной зоне, представители РПК / YPG, по информации турецкого минобороны, совершили 20 нападений.

Операция вооруженных сил Турции в Сирии «Источник мира» началась 9 октября. Она призвана устранить террористическую угрозу со стороны курдов, создать безопасную зону и вернуть сирийских беженцев, которые находятся в Турции, на родину.

17 октября США и Турция договорились о приостановке турецкой военной операции в Сирии на 120 часов. Анкара приостановит операцию «Источник мира», чтобы дать возможность курдским отрядам отойти в безопасную зону. Этому будут содействовать США: по словам вице-президента, американцы уже работают с курдскими отрядами, помогая их отводу. Также на границе с Турцией в Сирии создается 32-километровая «безопасная зона» (aif.ru)