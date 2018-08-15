Турецкий суд освободил главу местного филиала Amnesty International

Кылыча арестовали в Измире в начале июня прошлого года по подозрению в причастности к попытке военного переворота в июле 2016 года.»Каждый месяц наши адвокаты подают ходатайства об освобождении, и ежемесячно суд пересматривает необходимость содержания под стражей. Наконец, мы дождались положительного решения. Но сам Кылыч из тюрьмы еще не вышел, мы ждем, что его отпустят сегодня вечером. Суд над ним будет продолжен», — сказала собеседница агентства.

Одиннадцать правозащитников, в числе которых директор Amnesty International в Турции Идиль Эсер, были задержаны в июле прошлого года в районе Стамбула во время правозащитной конференции в одном из отелей на острове Бююкада. Amnesty International потребовала освободить их, но президент Турции Тайип Эрдоган обвинил правозащитную организацию в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки. Эсер и семеро ее коллег, в числе которых гражданин Германии Петер Штойдтнер, были арестованы. В октябре суд Стамбула принял решение об освобождении восьмерых активистов Amnesty International под подписку о невыезде до окончания судебного процесса.