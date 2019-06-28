Турецкий спецназ прибыл на границу с Сирией

Турция перебрасывает спецназ и военную технику на границу с Сирией, передает Агентство Анадолу.

В районы Рейханлы и Кырыкхан приграничной провинции Хатай прибыла колонна бронетехники и отряды спецназа.

Сотрудники спецназа из различных воинских частей Турции пополнят ряды военнослужащих, дислоцированных на турецко-сирийской границе.

Ранее сообщалось, что Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, в результате которого погиб один военнослужащий и трое пострадали. В турецком министерстве обороны заявили, что обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным.