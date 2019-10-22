Турецкий посол не верит в безответственность Майка Помпео

Анкара считает ошибкой перевода слова госсекретаря США Майка Помпео о готовности войны с Турцией, «он не мог сделать такого безответственного заявления», заявил посол Турции в Узбекистане Мехмет Сурейя Эр, сообщает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает «мир войне».

«Думаю, там обыкновенный человеческий фактор. Обыкновенная ошибка перевода. Я не считаю, что высокопоставленный чиновник может произнести такое безответственное заявление. Для нас важны письменные, протокольные заявления», — сказал он на пресс-конференции в Ташкенте.

| 2019-10-22T12:56:32+00:00 22 октября 2019, 15:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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