Турецкий пилот произвел первый полет на F-35

Как сообщает агентство «Анадолу» пилот из Турции осуществил первый полет на американском многофункциональном истребителе пятого поколения F-35. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Турции.

Полет совершен в рамках обучения турецких пилотов F-35, проходящего в США.

Церемония передачи Турции первого самолета F-35А состоялась 21 июня на предприятии американской компании Lockheed Martin в Форт-Уэрт, штат Техас.

Первые два турецких F-35 были дислоцированы на авиабазе «Люк» в Аризоне, где их планировалось задействовать для подготовки пилотов. Передача Турции третьего и четвертого истребителей намечена на март 2019 года. Все предназначенные для передачи самолеты останутся на территории США до тех пор, пока не завершится обучение турецких летчиков.

ВВС Турции планируют принять на вооружение 100 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Первые самолеты будут доставлены в Турцию в ноябре 2019 года. В 2020 году начнутся работы по подготовке пилотов.

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