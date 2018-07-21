Турецкий парламентарий сбрил двухлетнюю бороду в честь отмены ЧП

Турецкий парламентарий, который обещал отращивать бороду пока режим чрезвычайного положения будет действовать в республике, состриг её в парикмахерской.

Айтуг Атыджи, депутат оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) от средиземноморского города Мерсин, отращивал бороду в течение двух лет чрезвычайного положения, объявленного после неудачной попытки переворота в июле 2016 года, пишет Evrensel.

«Они всегда обманывали людей, но я держу свое слово!» — написал депутат в своём Twitter.борода

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