Турецкий клуб подписал защитника сборной Азербайджана

Защитник сборной Азербайджана

Защитник сборной Азербайджана Уфук Будак определился со своим новым клубом.

Футболист подписал контракт с клубом «Болуспор», выступающим в первом дивизионе Турции. Контракт с 28-летним защитником рассчитан на год.

Последним клубом Будака был другой представитель первого дивизиона – «Самсунспор».

определился со своим новым клубом.

Футболист подписал контракт с клубом «Болуспор», выступающим в первом дивизионе Турции. Контракт с 28-летним защитником рассчитан на год.

Последним клубом Будака был другой представитель первого дивизиона – «Самсунспор».

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