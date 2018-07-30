Турецкий клуб подписал защитника сборной Азербайджана

Защитник сборной Азербайджана
Защитник сборной Азербайджана Уфук Будак определился со своим новым клубом.
Футболист подписал контракт с клубом «Болуспор», выступающим в первом дивизионе Турции. Контракт с 28-летним защитником рассчитан на год.
Последним клубом Будака был другой представитель первого дивизиона – «Самсунспор».
определился со своим новым клубом.
Футболист подписал контракт с клубом «Болуспор», выступающим в первом дивизионе Турции. Контракт с 28-летним защитником рассчитан на год.
Последним клубом Будака был другой представитель первого дивизиона – «Самсунспор».26 просмотров