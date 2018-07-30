Турецкий клуб подписал защитника сборной Азербайджана

Защитник сборной Азербайджана

Защитник сборной Азербайджана Уфук Будак определился со своим новым клубом.

Футболист подписал контракт с клубом «Болуспор», выступающим в первом дивизионе Турции. Контракт с 28-летним защитником рассчитан на год.

Последним клубом Будака был другой представитель первого дивизиона – «Самсунспор».

определился со своим новым клубом.

Футболист подписал контракт с клубом «Болуспор», выступающим в первом дивизионе Турции. Контракт с 28-летним защитником рассчитан на год.

Последним клубом Будака был другой представитель первого дивизиона – «Самсунспор».

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| 2018-07-30T14:35:37+00:00 30 июля 2018, 15:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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