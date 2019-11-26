Турецкий киноактер стал лауреатом Emmy

Халук Бильгинер стал лауреатом международной премии Академии телевизионных наук и искусств Emmy (International Emmy Awards) в номинации «Лучший актер».

47-я церемония вручения премии Emmy прошла в Нью-Йорке.

На премию, помимо Бильгинера, были номинированы еще три актера из Великобритании, Германии и Бразилии.

Турецкий киноактер стал лауреатом Emmy за роль Агаха Бейоглу в турецком сериале «Личность» (Şahsiyet), где он сыграл человека с болезнью Альцгеймера.

«Прекрасные ощущения. Рад, что награда досталась Турции. Очень приятно, что работа, которую мы делаем с удовольствием и восхищением, оценивается и награждается на международном уровне. Я очень счастлив», — сказал Бильгинер агентству «Анадолу» после церемонии вручения премии.

Выступая на церемонии, актер отметил, что сериал посвящен концепции справедливости.

«Нужно убедиться в том, что наше общество не страдает потерей памяти», — сказал Бильгинер.