Турецкий генерал: третья мировая неизбежна, и начнет ее Америка

Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу выпустил книгу «Третья мировая война», в которой рассказывает о том, что новая большая война неизбежна.

Как пишет издание Aydinlik Gazetesi, по мнению Памукоглу, «чтобы увидеть самый четкий и ясный признак того, что новая большая война неизбежна, достаточно обратить внимание на деньги, которые выделяются на вооружение из годовых бюджетов государств, особенно тех из них, что претендуют на звание мировых сверхдержав, и то, что эти расходы продолжают расти год от года».

Памукоглу полагает, что новая большая война будет похожа на прошлые конфликты, и есть определенные предпосылки.

«Как и в прошлом, война начнется из-за желания стран, направляющих экономическое развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ресурсами», — отмечает Памукоглу.

Он утверждает, что третья мировая война не затронет все пять континентов. С его точки зрения, география большой войны не будет охватывать Южную Америку и Африку. В качестве стратегически чувствительных регионов, которые могут послужить причиной возникновения третьей мировой войны, автор называет Балтику, Восточную Европу, Балканы, Ближний Восток, Восточную Азию, Индокитай и Тихоокеанский регион.

На вопрос «Между кем начнется большая война?» Памукоглу отвечает, что это произойдет между США, Китаем и Россией. И возможно, две из этих сторон объединятся против третьей. Исходя из того, что в двух мировых войнах Россия была союзником Великобритании и Америки, Осман Памукоглу предполагает, что в новой возможной войне Россия снова будет союзником США. По его мнению, противоборствующими сторонами могут быть Америка — Россия и Китай — Индия. Однако, отмечает издание, свой тезис о том, что Россия выступит на стороне Америки и как союзник будет действовать против Китая, Памукоглу затрудняется обосновать какими-либо конкретными данными.

«Войну начнет та сторона, против которой работает время, когда ситуация станет невыносимой, и этой стороной будут Соединенные Штаты Америки», — добавляет он.

«Искру, от которой загорится порох, может зажечь инцидент где-нибудь на пограничном посту, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна, террористический акт, покушение и любое другое невообразимое происшествие. Более того, поводом к войне может послужить событие, которое даже не произойдет в действительности, но будет выдано за реальное», — считает Памукоглу.