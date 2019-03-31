Турецкий берег – здесь нужны не мигранты, а инвестиции

Наши СМИ тиражируют весть о растущем интересе азербайджанского бизнеса к турецкому рынку строительства и оптово-розничных продаж. Примечательно, что ввиду отсутствия аналитических данных по этой весьма интересной и актуальной тематике, местные источники ссылаются на статистику Торгово-промышленной палаты Турции (TOBB).

Почему в Азербайджане не действуют аналитические институты, призванные отслеживать и анализировать ситуацию, тема отдельного разговора. Достаточно отметить, что даже специалисты не располагают статистикой о количестве азербайджанских компаний в Турции, нет информации о сферах деятельности местного бизнеса в соседней стране, положении трудовых мигрантов и многое прочее. Вопросов много, но ответов на них нет. Приходится довольствоваться скудной статистикой турецких госслужб, позволяющей строить предположения и делать выводы.

ТОВВ информирует, что в феврале этого года в Турции зарегистрировались 42 компании с азербайджанским капиталом. На турецком рынке обосновалось в отчетный месяц на 14 субъектов азербайджанского бизнеса больше, чем в феврале минувшего года. Также сообщается, что совокупный капитал зарегистрированных в феврале наших компаний составил 7,426 млн. турецких лир к 6,167 млн. лир в феврале прошлого года. Больше всего азербайджанских предпринимателей в Стамбуле – 35 субъектов бизнеса. В масштабах турецкого рынка это немного, поскольку в тот же месяц на территории страны прошли регистрацию 6,67 тысяч компаний, что на 5,64% меньше по сравнению с прошлым годом. Общий капитал компаний, зарегистрированных в Турции в феврале, составил 4, 946 млрд. лир

Отсюда видно, что в целом интерес инвесторов к турецкому рынку падает. Но эта тенденция не коснулась местного бизнеса. По мнению исполнительного директора Ассоциации риелторов Азербайджана (АРА) Эльнура Азадова, строительный рынок этой страны наиболее оптимальный вариант для наших компаний.

«В Азербайджане растет деловая активность, множится число строительных компаний. Они открывают свои представительства в Турции, — сказал он #. – Другая причина – это ужесточение условий строительства. В середине минувшего года начались противоречия между строительным бизнесом, задействованным в так называемых «пилотных проектах» и Госкомитетом градостроительства и архитектуры».

Напомним, что реализация экспериментальных проектов по сносу старого жилого фонда и строительству на его месте новых домов в столице практически остановилась. Причина — новые нормативы Госкомитета по объемам градостроительства, согласно которым на одном га можно проектировать и строить не более 16 тыс. кв.м. жилой площади. Остальная территория может отводиться под дворы, гаражи и пр. Прежде компании могли строить до четырех блоков в жилом здании на одном гектаре. Теперь же на один гектар площади в столице может быть построено только одно здание, состоящее из одного блока. Это обернулось тем, что строительные компании и инвесторы не видят выгоды в таких проектах.

Собеседник полагает, что невыгодные для строительных компаний условия вынуждают местный строительный бизнес искать перспективы на внешних рынках и Турция в этом плане наиболее приемлемый вариант. «В ближайшие годы строительный рынок Азербайджана не будет представлять интереса для строительных компаний. Во всяком случае, пока ситуация не изменится и не будут пересмотрены нормативы площади строящихся домов, опытные компании будут искать другие рынки», — уверен Азадов. Он не видит иных серьезных причин для бегства строительных компаний.

Что касается роста числа компаний с азербайджанским капиталом в сфере оптово-розничных продаж Турции, начиная с середины прошлого года, в соседней стране началась девальвация национальной валюты. В результате рынок благоприятствует внешним инвесторам. «Из-за падения лиры себестоимость товаров в стране понизилась, а цены на международных рынках остались на прежнем уровне. Возможно, азербайджанский бизнес занят тем, что закупает товары турецкого производства и перепродает за рубеж», — полагает Азадов.

Не только бизнес, но и простые граждане выезжают в Турцию в поисках работы. Но несмотря на рост числа местных компаний в соседней стране и крупные инвестиции по линии Государственной нефтяной компании Азербайджана, поток туда трудовых мигрантов из Азербайджана остается на прежнем уровне. По свидетельству специалиста в вопросах миграции Азера Аллахверанова, ежегодно на территорию Турции прибывает до 100 тыс. наших граждан и этот показатель не меняется уже десять лет.

Чего не скажешь об инвестициях Азербайджана в эту соседнюю страну. Мы продолжаем увеличивать свое присутствие в Турции. Только SOCAR вложила в турецкие проекты до $14,2 млрд и планирует увеличить инвестиции в экономику братской страны до $19,5 млрд. А ведь следовало ожидать, что с притоком азербайджанских инвестиций турецкий рынок труда будет больше благоприятствовать нашим соотечественникам. Но этого, к сожалению, не происходит. По данным Аллахверанова, SOCAR и судоходная компания Palmali Holding привлекают азербайджанские кадры в рамках отдельных проектов, но в целом трудовые мигранты из нашей страны не могут конкурировать с местными, поскольку их трудоустройство требует дополнительных расходов на жилье, пособия, оформление сопутствующих документов и пр.