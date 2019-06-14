Турецких военнослужащих торжественно проводили на родину

Состоялась торжественная церемония проводов личного состава Вооруженных сил Турецкой Республики, привлеченного к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, выступивший на церемонии заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Эльман Оруджев отметил, что учения прошли на высоком уровне, военнослужащие двух братских стран продемонстрировали высокий профессионализм, патриотизм и нерушимое братство.

В ходе мероприятия участникам учений были вручены подарки.

Личный состав, вооружение и военная техника Вооруженных сил Турецкой Республики, передвигаясь из погранично-пропускного пункта Садарак через мост «Умид» над рекой Аракс, возвратились в места постоянной дислокации.