Турецких военнослужащих торжественно проводили на родину

Состоялась торжественная церемония проводов личного состава Вооруженных сил Турецкой Республики, привлеченного к совместным азербайджано-турецким тактическим учениям «Нерушимое братство-2019» с боевой стрельбой.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана, выступивший на церемонии заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Эльман Оруджев отметил, что учения прошли на высоком уровне, военнослужащие двух братских стран продемонстрировали высокий профессионализм, патриотизм и нерушимое братство.

В ходе мероприятия участникам учений были вручены подарки.

Личный состав, вооружение и военная техника Вооруженных сил Турецкой Республики, передвигаясь из погранично-пропускного пункта Садарак через мост «Умид» над рекой Аракс, возвратились в места постоянной дислокации.

| 2019-06-14T15:54:25+00:00 14 июня 2019, 18:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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