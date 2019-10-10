Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии

Турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии после начала наземной фазы операции «Источник мира». Об этом в четверг сообщило Министерство обороны Турции.

«Наши героические военные, участвующие в операции «Источник мира», продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В среду Анкара объявила о запуске на севере Сирии новой военной операции, которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. (ТАСС)

| 2019-10-10T08:07:31+00:00 10 октября 2019, 12:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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