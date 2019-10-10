Турецкие войска продолжают продвижение в Сирии

Турецкие войска продолжают продвижение к востоку от реки Евфрат в Сирии после начала наземной фазы операции «Источник мира». Об этом в четверг сообщило Министерство обороны Турции.

«Наши героические военные, участвующие в операции «Источник мира», продолжают продвигаться к востоку от реки Евфрат», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В среду Анкара объявила о запуске на севере Сирии новой военной операции, которая началась с авиаударов ВВС республики по позициям курдских формирований. (ТАСС)