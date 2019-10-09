Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Военные подразделения турецкой армии в среду начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

«Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — приводит агентство слова источника.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что «в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции».(ТАСС)

| 2019-10-09T13:00:11+00:00 9 октября 2019, 14:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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