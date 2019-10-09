Турецкие войска начали пересекать границу с Сирией

Военные подразделения турецкой армии в среду начали пересекать границу с Сирией в регионе, где Анкара намерена проводить операцию по созданию зоны безопасности. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

«Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы», — приводит агентство слова источника.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар при этом отметил, что «в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции».(ТАСС)