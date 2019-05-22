Турецкие военные останутся на наблюдательных пунктах в сирийском Идлибе

Турецкие военные не собираются покидать наблюдательные пункты по контролю над деэскалацией в сирийском Идлибе, несмотря на усиление напряженности в этом регионе, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Он обвинил Дамаск в нарушении режима перемирия в Идлибе и добавил, что это грозит новым миграционным кризисом. Акар также сообщил, что ведет переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу для урегулирования ситуации в этом регионе в рамках сочинского соглашения.(РИА Новости)