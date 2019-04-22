Турецкие военнослужащие прибыли в Азербайджан

Состоялась торжественная церемония встречи личного состава Вооруженных сил Турции, прибывшего в Азербайджан для участия в азербайджано-турецких совместных тактических учениях «Мустафа Кемаль Ататюрк — 2019» с боевой стрельбой, которые пройдут в нашей стране 1-3 мая в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Сначала участники церемонии возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, минутой молчания почтили память Великого вождя и шехидов, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность нашей Отчизны.

Основной целью учений является достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем разработки совместных планов штабов, повышения уровня боеготовности личного состава и развития их навыков ведения совместных операций, а также поддержание на высоком уровне взаимоотношений и взаимопонимания военнослужащих двух стран проведением обмена опытом.

К совместным учениям будут привлечены личный состав, бронетехника, артиллерийские установки и минометы, боевые и транспортные вертолеты Военно-воздушных сил, а также подразделения противовоздушной обороны и зенитно-ракетные подразделения армий двух стран.

В ходе подготовительного периода планируется проведение ряда культурно-массовых мероприятий для турецких военнослужащих.