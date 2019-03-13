Турецкие власти недовольны Европарламентом

Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик подверг критике принятие Европарламентом отчета, призывающего к полной остановке переговорного процесса по вступлению Турции в ЕС, сообщает TRT Russian.

«Европарламент принял отчет, призывающий остановить переговоры по вступлению Турции в Евросоюз. Для нас это бесполезное, пустое и неуважительное решение. Это неуважительное решение является доказательством того, что ЕП сопутствует идеологическому направлению крайне правых. Европарламент не способен больше принимать открытые решения, поддерживающие демократическое развитие. ЕП смотрит на мир из узкого окна крайне правых», — заявил Челик, продолжив: «Всем известно, что человек, подготовивший отчет (докладчик Европарламента по Турции Кати Пири), близок к сторонникам терроризма, а не демократии. Как может Европарламент, который открывает двери для проведения выставок РКК (сепаратистская террористическая организация), осуждать нашу демократию».