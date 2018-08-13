Турецкие рыбаки обстреляли греческие рыболовецкие лодки в Эгейском море

Рыбаки из Турции обстреляли греческих рыбаков недалеко от острова Лерос в Эгейском море, сообщает телеканал Alpha.

По данным телеканала, инцидент произошел в 300 м от греческого острова Лерос, входящего в группу островов Додеканес. По словам греческих рыбаков, турки стреляли по двум греческим лодкам из огнестрельного оружия.

В результате стрельбы греческим судам пришлось покинуть район ловли. Затем они предупредили береговую охрану о случившемся. Прибывшие к месту стрельбы сотрудники береговой охраны обнаружили, что турецкие рыбаки уже вернулись в международные воды, пишет news.tut.by.

По словам одного из греческих рыбаков, турки произвели не менее шести выстрелов. Однако точно сказать, из какого оружия велась стрельба, он не смог.

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| 2018-08-13T10:25:24+00:00 13 августа 2018, 11:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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