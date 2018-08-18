Турецкие полицейские в знак протеста против США меняют свои доллары на лиры

Турецкие полицейские, в знак протеста против США, меняют свои доллары на лиры, сообщает турецкое агентство Cumhuriyet.

Так, полицейские города Джизре в Турции накопленные ими сбережения решили поменять на турецкие лиры. В результате, на одном из обменных пунктов возникла огромная очередь.

Полиция Джизре отметила, что таким шагом они хотят поддержать призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана обменять имеющиеся у населения доллары и выразить тем самым протест за введение со стороны США санкций против Турции.

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| 2018-08-18T16:46:50+00:00 18 августа 2018, 19:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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