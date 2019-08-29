Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку для участия в учениях “Eternity-2019”

Состоялась торжественная церемония встречи личного состава вооруженных сил Турции и Грузии, прибывшего в Азербайджан для участия в учениях «Eternity-2019», которые будут проводиться со 2 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Вначале гости, возложив цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, установленному на территории воинской части, почтили память великого лидера и шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, пишет Report.

Затем были подняты государственные флаги Азербайджана, Турции и Грузии и исполнены государственные гимны трех стран.

Учения, которые продлятся до 6 сентября, будут проводиться в Центре военных игр Вооруженных Сил и в полевых условиях.

В ходе подготовительного периода к учениям для гостей предусматривается проведение ряда культурно-массовых мероприятий.