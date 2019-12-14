Турецкая Tekfen приобрела акции компании SOCAR Polymer

Турецкая компания Tekfen приобрела 10% акций SOCAR Polymer, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Соглашение подписано 13 декабря в Баку. Соглашение подписали директор SOCAR Overseas Фирудин Гасанов и председатель правления Tekfen Holding Мурат Гигин.

Согласно документу, Tekfen приобрела 5% акций SOCAR и 5% акций PASHA Holding. Сумма сделки не разглашается.

В июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.

В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности.

| 2019-12-14T13:53:20+00:00 14 декабря 2019, 15:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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