Турецкая Tekfen приобрела акции компании SOCAR Polymer

Турецкая компания Tekfen приобрела 10% акций SOCAR Polymer, сообщает Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR).

Соглашение подписано 13 декабря в Баку. Соглашение подписали директор SOCAR Overseas Фирудин Гасанов и председатель правления Tekfen Holding Мурат Гигин.

Согласно документу, Tekfen приобрела 5% акций SOCAR и 5% акций PASHA Holding. Сумма сделки не разглашается.

В июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена. Проектная мощность завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год.

В феврале 2019 года компания ввела в строй завод по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн готовой продукции в год.

В целом, заводы SOCAR Polymer рассчитаны на выпуск 10 видов полипропилена и 4 видов полиэтилена высокой плотности.