Турецкая ракетная установка попала в Книгу рекордов Гиннесса

Ракетная установка Jobaria, разработанная турецкой оборонной компанией Roketsan по заказу Объединенных Арабских Эмиратов, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая многоствольная артиллерийская система в мире, сообщает агентство Anadolu.

Система залпового огня смонтирована на десятиосном шасси и состоит из четырех пусковых установок. Каждая такая установка рассчитана на 60 реактивных снарядов калибра 122 миллиметра. Таким образом, вся система может запускать 240 снарядов.

Дальность артиллерийской установки – 39 километров. На вооружении ОАЭ она призвана сменить системы залпового огня БМ-21 «Град» российского производства. (haqqin.az)

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