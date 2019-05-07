Турецкая оппозиция не собирается бойкотировать выборы мэра Стамбула

Основная оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции объявила, что решила участвовать в повторных выборах мэра Стамбула.

Накануне ЦИК Турции принял решение отменить итоги выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от НРП Экрем Имамоглу, повторные выборы назначены на 23 июня.

«Бойкота не будет, принято решение идти на выборы», — говорится в заявлении исполкома НРП, заседание которого прошло в Анкаре во вторник.

Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13 тысяч 729 голосов своего соперника, кандидата от ПСР, ближайшего соратника турецкого лидера Тайипа Эрдогана, экс-премьера и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений.